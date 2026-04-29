مجلس النواب يناقش الحساب الختامي لموازنة 2024/2025 الأسبوع المقبل

يناقش مجلس النواب، خلال جلساته العامة الأسبوع المقبل، حساب ختامي الموازنة العامة للدولة عن السنة المالية ٢٠٢٤/ ٢٠٢٥، إلى جانب عدد من مشروعات القوانين والاتفاقيات الهامة المدرجة على جدول الأعمال.

ويتضمن جدول أعمال الجلسات مناقشة مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات، الصادر بالقانون رقم ١٤٨ لسنة ٢٠١٩، في إطار توجه الدولة لتعزيز الحماية الاجتماعية وضمان استدامة نظم التأمينات.

ويهدف مشروع القانون إلى تعزيز الحماية الاجتماعية من خلال ضمان استمرار المعاشات كدخل ثابت للفئات الأولى بالرعاية، ومعالجة التشابكات المالية المزمنة بين الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي والخزانة العامة للدولة بما يكفل تحقيق الاستدامة المالية لنظام التأمينات الاجتماعية من خلال معالجة عدم التناسب بين قيمة القسط السنوي المستحق للهيئة القومية للتأمين الاجتماعي وبين الالتزامات الفعلية المترتبة على الخزانة العامة ولضمان استمرار صرف المعاشات دون تعثر أو عجز خلال السنوات القادمة.

كما يهدف إلى إرساء نظام تأميني يقوم على أسس فنية واكتوارية دقيقة تحقق التوازن بين الاشتراكات والمزايا بما يضمن استمرار قدرة صندوق التأمينات الاجتماعية على الوفاء بالتزاماته تجاه المؤمن عليهم وأصحاب المعاشات.

كما يناقش المجلس التقرير العام للجنة الخطة والموازنة بشأن الحسابات الختامية للموازنة العامة للدولة، وموازنة الخزانة العامة، والهيئات الاقتصادية، والهيئة القومية للإنتاج الحربي عن ذات السنة المالية.

ومن المقرر أيضًا أن ينظر المجلس في قرار رئيس الجمهورية بشأن الموافقة على الخطابات المتبادلة لتنفيذ المرحلة الأولى من الخط الرابع لمترو أنفاق القاهرة الكبرى، في إطار جهود تطوير منظومة النقل الجماعي.



