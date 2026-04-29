وزير الدفاع الأمريكي يدافع عن الحرب على إيران: ليست مستنقعا

دافع وزير الدفاع الأمريكي بيت هيجسيث، عن الحرب على إيران اليوم الأربعاء، مؤكدا أنها ليست مستنقعا، وهاجم الأعضاء الديمقراطيين واصفا إياهم "بالمتخاذلين" لانتقادهم هذا الصراع الذي لا يحظى بتأييد كاف.

وكان هيجسيث يدلي بشهادته أمام الكونجرس للمرة الأولى منذ أن شنت الولايات المتحدة وإسرائيل حربا على إيران في 28 فبراير شباط، والتي أدت إلى ارتفاع حاد في أسعار البنزين، وفق وكالة رويترز.

وتراجعت شعبية ترامب بشدة منذ بدء الصراع، حيث أظهر استطلاع رأي أجرته رويترز/إيبسوس أن 34 بالمئة فقط من الأمريكيين يؤيدون الصراع الأمريكي مع إيران، بانخفاض عن 36% في منتصف أبريل نيسان و38% في منتصف مارس.

ووجه الديمقراطيون أسئلة كثيرة لهيجسيث بخصوص الحرب التي لا تظهر لها نهاية في الأفق، ووصفها النائب جون جارامندي من كاليفورنيا بأنها "مستنقع" و"كارثة سياسية واقتصادية على جميع المستويات".

ورد هيجسيث بغضب على جارامندي قائلا: "أتسمونها (الحرب) مستنقعا، وتمنحون أعداءنا دعاية؟ عار عليكم هذا التصريح"، واصفا الديمقراطيين في الكونجرس "بالمتهورين والمتخاذلين والانهزاميين".

وأضاف: "لا تقولوا إننا ندعم إرسال القوات من جهة ثم تصفون مهمة لم يمض عليها سوى شهرين بأنها مستنقع من جهة أخرى، من تشجعون هنا؟ مع من تقفون".