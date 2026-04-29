ميرتس يدعو إلى تسريع وتيرة تعزيز الأمن البحري

دعا المستشار الألماني فريدريش ميرتس إلى تسريع وتيرة تعزيز الأمن البحري.

وخلال افتتاح المؤتمر الوطني البحري في مدينة إمدن بولاية سكسونيا السفلى، قال ميرتس اليوم الأربعاء: "نواجه هنا حالة من الإلحاح لم نعرفها من قبل". وأضاف رئيس الحزب المسيحي الديمقراطي الألماني: "نريد ضمان أمن شامل لطرق الملاحة البحرية، وموانئنا، ومنصات الحفر، وكابلات البحر على سواحلنا".

وأكد ميرتس أن الأمن البحري والاستخدام غير المقيد لطرق الملاحة العالمية يمثلان شرطاً أساسياً للاقتصاد الناجح، وأردف أن "الأمن والقدرة التنافسية هما وجهان لعملة واحدة". وأضاف أن "سرعة تقدمنا في كلا المجالين في آن واحد ستحدد مدى جودة وحرية ورخاء العيش في ألمانيا خلال القرن الحادي والعشرين".

وأشار المستشار إلى أن البلاد تقع تحت ضغط التحرك السريع، لكنه نوه أيضاً إلى أن هناك فرصاً للتطور، وقال إن "التقدم غالباً ما يحدث في أوقات الأزمات ثم عبر قفزات كبيرة"، وتابع: "بلادنا تستعد الآن للقيام بقفزة من هذا النوع".

يُذكر أن المستشار هو راعي هذا الملتقى القطاعي الأهم، الذي يُنظم دورياً كل عامين. وخلال النسخة الرابعة عشر من المؤتمر الوطني البحري التي تستمر يومين، تجري الحكومة الألمانية مشاورات مع نحو 800 ممثل من اتحادات اقتصادية وشركات ونقابات وسلطات رسمية حول التوجه الاستراتيجي لسياساتها البحرية.