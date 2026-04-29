رئيس البرلمان الإيراني: الحصار البحري الأمريكي يهدف لدفع بلادنا للانهيار من الداخل

قال رئيس البرلمان الإيراني محمد باقر قاليباف، اليوم الأربعاء، إن الحصار البحري الأمريكي المفروض على بلاده يهدف إلى إثارة الانقسام الداخلي ودفْعها إلى الانهيار من الداخل.

ونقل التلفزيون الرسمي الإيراني عن قاليباف، قوله إن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، يقسم البلاد إلى معسكرَين: متشدّدين ومعتدلين، ثم يتحدّث بوضوح عن الحصار البحري لإجبار إيران على الاستسلام عبر الضغط الاقتصادي وإثارة الانقسام الداخلي، وفق وكالة فرانس برس.

ومع مقتل عدد من القيادات الإيرانية جرّاء الضربات الأمريكية الإسرائيلية، ومن بينهم المرشد الأعلى علي خامنئي، سادت تكهنات واسعة بشأن توازن القوى داخل الجمهورية الإسلامية.

وصرّح ترامب في وقت سابق من أبريل الحالي بأن الحكومة الإيرانية "منقسمة بشدّة، وهو أمر غير مفاجئ".

وتعزّز نفوذ قاليباف في دائرة صنع القرار منذ اندلاع الحرب الأمريكية الإسرائيلية على إيران في 28 فبراير، كما أنه ترأّس وفد بلاده المفاوض في الجولة الوحيدة التي عُقدت إلى الآن بين طهران وواشنطن في إسلام آباد.

وقال قاليباف: "دخل العدو مرحلة جديدة عبر السعي إلى تفعيل الضغط الاقتصادي وإذكاء الانقسام الداخلي من خلال الحصار البحري والضجيج الإعلامي، لإضعافنا أو حتى دفعنا إلى الانهيار من الداخل".

ودعا إلى "الحفاظ على الوحدة" باعتبارها الحلّ الوحيد.

وتفرض الولايات المتحدة حصارا على الموانئ الإيرانية ردا على إغلاق طهران مضيق هرمز، وهو ممرّ حيوي لشحنات النفط والغاز.



