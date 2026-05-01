نائب المستشار الألماني: لا نحتاج نصائح من ترامب

دافع رئيس الحزب الاشتراكي الديمقراطي ونائب المستشار الألماني، لارس كلينجبايل، عن المستشار فريدريش ميرتس في مواجهة انتقادات من الولايات المتحدة.

وقال كلينجبايل خلال فعالية بمناسبة عيد العمال في مدينة بيرجكامن بمنطقة الرور اليوم الجمعة: "نحن حقا لا نحتاج إلى نصائح من دونالد ترامب. عليه أن ينظر إلى حجم الفوضى التي تسبب بها. وعليه أن يضمن إجراء محادثات سلام جادة الآن في إيران.. أقول ذلك على خلفية الأيام الأخيرة، عندما تحدث عن الحكومة الألمانية وعن المستشار".

وكان ميرتس قد اتهم ترامب يوم الاثنين الماضي خلال نقاش مع طلاب في منطقة زاورلاند، بأن الولايات المتحدة "دخلت هذه الحرب بشكل واضح دون أي استراتيجية".

وفيما يتعلق بمفاوضات السلام مع إيران، قال ميرتس عن الولايات المتحدة: "تتعرض أمة بأكملها للإذلال من قبل القيادة الإيرانية". ورد ترامب عبر منصته "تروث سوشيال" موجها حديثه إلى ميرتس: "هو لا يعرف عما يتحدث!"، قبل أن يجدد الرئيس الأمريكي انتقاداته أمس الخميس.

كما وجه كلينجبايل انتقادات لاستراتيجية ترامب في إيران، قائلا: "أعتقد أنه ظن فعلا أن الأمر سيستغرق يومين أو ثلاثة ثم يصبح كل شيء على ما يرام". وأضاف كلينجبايل، الذي يشغل أيضا منصب وزير المالية: "هو يتحمل الآن المسئولية عن إنهاء هذه الحرب في إيران بسرعة... وعليه قبل كل شيء أن يضمن ألا تنتقل الأعباء التي نتجت عن حربه إلينا، إلى العمال والمستهلكين والاقتصاد".

وأكد كلينجبايل أيضا أهمية أن تكون أوروبا قوية اقتصاديا "بحيث لا نضطر إلى الخضوع للابتزاز من أي طرف"، وقال: "لا أريد أن نعتمد على المزاج الذي يكون عليه دونالد ترامب اليوم أو غدا".