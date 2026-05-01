رئيس الوزراء اللبناني يؤكد التزام حكومته باستعادة كل شبر من أراضي البلاد المحتلة

أكد رئيس الحكومة اللبنانية نواف سلام، في رسالة وجّهها اليوم الجمعة إلى عمّال لبنان بمناسبة عيد العمال عبر منصة "إكس"، التزام حكومته باستعادة كل شبرٍ من أرض لبنان المحتلة، واستكمال مسيرة الإصلاح، ومواصلة العمل لتحسين الظروف المعيشية للعاملين في لبنان.

وقال سلام: "في عيد العمّال، أتوجّه إلى كل عاملةٍ وعاملٍ في لبنان، إلى مَن ينهضون كل صباح رغم القلق والضيق، ويواصلون العمل في ظلّ ظروفٍ قاسية لم يعرفها وطننا من قبل"، مضيفا: "أدرك حجم المعاناة التي يعيشها كثيرون منكم، من فقدانٍ للوظائف، وتراجعٍ في القدرة الشرائية، وضغطٍ يوميّ يثقل كاهلكم".

وأضاف: "من موقع المسؤولية، أؤكّد لكم أنّنا سنواصل العمل الجاد لتحسين ظروف حياتكم، واستعادة كل شبرٍ من أرضنا المحتلة، واستكمال مسيرة الإصلاح، والنهوض بالاقتصاد بما يخلق فرص عمل جديدة، ويعيد الاستقرار، ويضع البلاد على مسار التعافي الحقيقي".

كان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أعلن وقف إطلاق النار في منتصف أبريل بعد محادثات مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو والرئيس اللبناني جوزف عون.

وجرى تمديد وقف إطلاق النار في 23 من نفس الشهر، غير أن الهجمات المتبادلة بين جيش الاحتلال الإسرائيلي وحزب الله مستمرة. وفرضت إسرائيل خلال أبريل الماضي منطقةً سمّتها "الخط الأصفر" في جنوب لبنان، تتضمّن عشرات البلدات، ومنعت عودة السكان إليها، وتتواجد القوات الإسرائيلية في بعض هذه البلدات.