قالت الدكتورة منار غانم عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، إن البلاد تتأثر اليوم السبت، بمنخفض جوي صحراوي؛ يؤدي إلى ارتفاع ملحوظ في درجات الحرارة.

ونوهت خلال مداخلة هاتفية لقناة «الأولى»، صباح السبت، أن درجات الحرارة اليوم، أعلى من معدلاتها الطبيعية في مثل هذا الوقت من العام بما يتراوح بين 4 إلى 5 درجات.

وتوقعت أن تسجل العظمى على القاهرة 34 درجة، فيما تصل بمحافظتي الأقصر وأسوان إلى 39 درجة، لتسود أجواء ما بين الحارة إلى شديدة الحرارة نهارًا في أغلب أنحاء الجمهورية، خاصة المحافظات الداخلية.

وحذرت من أن البلاد تتأثر بنشاط رياح تتراوح سرعاته ما بين 40 إلى 50 كم / الساعة، منوهة أنه مثير للرمال والأتربة، وسيؤدي إلى انخفاض الرؤية الأفقية بمناطق من محافظات الصعيد والصحراء الغربية.

ولفتت إلى أن السواحل الشمالية الغربية تشهد – على العكس من ذلك – انخفاضًا في درجات الحرارة؛ نتيجة التأثر بكتل هوائية شمالية، لتتراوح العظمى ما بين 21 إلى 22 درجة، ويسود طقس معتدل تمامًا.

وأفادت بأن الكتل الهوائية الشمالية تتجه إلى المناطق الداخلية بحلول ساعات المساء، مما يؤدي إلى انخفاض الحرارة بشكل ملحوظ فترات الليل المتأخر والصباح الباكر، وتسود أجواء مائلة للبرودة على أغلب الأنحاء.

وذكرت أن المنطقة الغربية من البلاد تشهد اليوم، فرص أمطار متوسطة إلى غزيرة ورعدية، موضحة أن الأمطار تنتقل بفرص ما بين خفيفة إلى متوسطة على باقي السواحل الشمالية.

وأشارت إلى أن الأمطار قد تصبح رعدية في بعض الاماكن من السواحل الشمالية، والوجه البحري، ومدن القناة، قائلة إن فرصها تمتد خفيفة مساء على أماكن من القاهرة الكبرى وبعض محافظات شمال وسط الصعيد.

وناشدت المواطنين الحذر من الانخفاض الملحوظ في الحرارة غدًا، والذي يتراوح ما بين 7 إلى 8 درجات، لتتراوح العظمى على القاهرة ما بين 25 إلى 26 درجة.

وأوضحت أن البلاد تشهد اعتبارًا من الغد وحتى نهاية الأسبوع نشاط رياح؛ يزيد من الشعور بانخفاض الحرارة، مناشدة المواطنين الحذر من الفرق الكبير في قيم درجات الحرارة، والحفاظ على ارتداء ملابس خريفية، خاصة عند الخروج من المنزل ساعات الليل المتأخر والصباح الباكر.