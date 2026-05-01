قصف إسرائيلي يستهدف عددا من المناطق في جنوب لبنان

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعجبك الموضوع؟ سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

قصفت المدفعية الإسرائيلية، صباح اليوم الجمعة، عدة بلدات في جنوب لبنان.

وتعرّضت بلدات كونين والصوانة وقلاويه، وتلال بلدة مجدل زون وبلدة المنصوري في جنوب لبنان، صباح اليوم، لقصف مدفعي إسرائيلي.

كما تعرّض وادي الحجير وأطراف ومحيط بلدات فرون والغندورية وتولين في جنوب لبنان، لقصف إسرائيلي بالقذائف المدفعية من العيار الثقيل (155 ملم).

واستهدفت الغارات الإسرائيلية بعيد منتصف الليل الماضي بلدتي حاريص والطيري في جنوب لبنان، بحسب ما أعلنت "الوكالة الوطنية للإعلام" اللبنانية الرسمية.

وسجّل صباح اليوم تحليق للطيران المسير الإسرائيلي، على علو منخفض فوق العاصمة بيروت وضاحيتها الجنوبية.

وأعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، وقف لإطلاق النار لمدة 10 أيام بين لبنان وإسرائيل ابتداءً من منتصف ليل 16 أبريل الماضي، بعد غارات إسرائيلية مكثّفة استهدفت لبنان منذ 2 مارس الماضي.

ثم أعلن في 23 أبريل الماضي تمديد وقف إطلاق النار بين إسرائيل ولبنان لمدة 3 أسابيع، إلا أن إسرائيل تخرق وقف إطلاق النار بشكل يومي.