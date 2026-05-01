إيران تنفي دعم الأنشطة العنيفة في المملكة المتحدة بعد هجوم لندن

ذكرت السفارة الإيرانية في المملكة المتحدة أنها "ترفض بشكل قاطع" مزاعم تورطها في "أنشطة أو حوادث عنيفة في المملكة المتحدة" بعد الهجوم الإرهابي، في منطقة جولدرز جرين في لندن.

وأضافت أن "هذه الاتهامات التي لا أساس لها من الصحة..تفتقر إلى أدلة موثوقة ويبدو أنها تخدم أجندات سياسية محددة"، حسب وكالة الأنباء البريطانية (بي.إيه.ميديا) اليوم الجمعة.

وفي منشور على موقع التواصل الاجتماعي إكس، قالت السفارة إنها حذرت السلطات البريطانية بشأن عمليات "مضللة"، محتملة تعرف عادة بأنها عمل يمكن إلقاء اللوم فيه على الخصم لتبرير الرد.

يأتي ذلك بعد أن قال رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر، إن الحكومة تحتاج إلى "صلاحيات أقوى" لمواجهة التهديد الخبيث الذي تشكله دول، مثل إيران تريد "الإضرار باليهود البريطانيين".

ورفعت بريطانيا أمس الخميس، مستوى التهديد الإرهابي على المستوى الوطني من "عالي" إلى "شديد"، عقب حادث الطعن في لندن.

جاءت عمليات الطعن في أعقاب سلسلة من الهجمات بحرائق متعمدة على معابد يهودية ومواقع يهودية أخرى في لندن في الأسابيع الأخيرة.