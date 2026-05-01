وزير العمل الأردني: العلاقات مع مصر ركيزة تعاون لا تنضب ودعم مستمر للعمالة المصرية

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعجبك الموضوع؟ سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أكد وزير العمل الأردني خالد البكار؛ حرص وزارة العمل على استمرار فتح قنوات الاتصال لتذليل أي عقبات تواجه العمالة المصرية في المملكة، وفقا للأطر والقوانين المنظمة.

واشار البكار - في تصريح لمراسلة وكالة أنباء الشرق الأوسط بعمان بمناسبة الاحتفال بعيد العمال - إلى العلاقات التاريخية المتميزة بين الأردن ومصر والتي تمثل ركيزة أساسية لحماية مصالح البلدين والشعبين الشقيقين.

وأوضح أن الوزارة تولي اهتماما بتنظيم شئون العمالة غير الأردنية، خاصة العمالة المصرية الملتزمة التي تحظى بتقدير واحترام، مؤكدا أن قانون العمل لا يميز بين العامل الأردني وغير الأردني في الحقوق.

ووجه وزير العمل الأردني التهنئة لجميع العاملين بمناسبة عيد العمال، معربا عن تقديره لكل يد تعمل وعطاء لا ينضب من أجل الأردن الغالي ومصر الشقيقة.

يذكر ان المصريين يشكلون أكبر جالية في المملكة الأردنية الهاشمية بعد السوريين، الذين بدأ تطبيق نظام تصاريح العمل عليهم في 2025 بسبب الظروف الأمنية والسياسية.