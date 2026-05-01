اختتام تمرين الأسد الإفريقي 2026 في تونس بمشاركة 500 عسكري

أعلنت السلطات التونسية، اختتام فعاليات التمرين العسكري المشترك التونسي الأمريكي "الأسد الإفريقي 2026" في مدينة بنزرت شمالي تونس، بمشاركة أكثر من 500 عسكري من البلدين.

وقالت وزارة الدفاع التونسية، في بيان، الخميس، إن فعاليات التمرين المشترك "الأسد الإفريقي 2026" اختتمت بحضور قيادات عسكرية ومدنية من تونس والولايات المتحدة، إلى جانب مراقبين من دول صديقة.

وأشارت إلى أن التمرين انطلق في 13 أبريل الماضي بمشاركة أكثر من 500 عسكري من أفراد القوّات المسلحة التونسية ومن الجيش الأمريكي، وتضمن تدريبات عسكرية برية وجوية وبحرية، وتمارين تطبيقية في العديد من المجالات.

وأضافت الوزارة أن النسخة الثانية والعشرين من التمرين، الذي تستضيف تونس جزءا منه للمرة التاسعة، حققت أهدافها في مجالات التخطيط وتنفيذ العمليات والدعم اللوجستي.

وأوضحت أن المشاركين "تمكنوا من تعزيز مهاراتهم وتطوير قدراتهم، وتحسين قابلية العمل المشترك والتنسيق متعدد الأطراف لمواجهة التهديدات غير التقليدية والاستجابة للأزمات العابرة للحدود".

ويُعد "الأسد الإفريقي 2026" من أبرز المناورات العسكرية في القارة، ويُجرى خلال الفترة من 13 أبريل إلى 8 مايو 2026 بمشاركة قوات من أكثر من 30 دولة، بقيادة الولايات المتحدة والمغرب، مع استضافة تونس وغانا والسنغال لأجزاء منه.

ويهدف التمرين، الذي يدمج الذكاء الاصطناعي وتقنيات الحرب المستقبلية، إلى تعزيز الجاهزية العملياتية ومكافحة الإرهاب والتهديدات العابرة للحدود.