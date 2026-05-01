مستوطنون يرفعون علم إسرائيل على مسجد وطريق جنوبي الضفة

رفع مستوطنون، مساء الخميس، علم إسرائيل على مئذنة مسجد وطريق شرق بلدة يطا، جنوب مدينة الخليل جنوبي الضفة الغربية المحتلة.

وقالت مصادر محلية للأناضول، إن مستوطنين نصبوا علم إسرائيل على مئذنة مسجد في منطقة الرفاعية شرق يطا.

فيما أوضح شهود عيان للأناضول، أن المستوطنين وضعوا أعلاما على الطريق الالتفافي المار قرب منطقتي الديرات والرفاعية في منطقة مسافر يطا (تجمع قرى صغيرة).

وأضافوا أن هذه الخطوة تأتي ضمن ممارسات استفزازية متكررة في المنطقة، التي تشهد اعتداءات من قبل مستوطنين بحق السكان الفلسطينيين وممتلكاتهم.

وتشهد الضفة الغربية والقدس الشرقية المحتلتان تصاعدا في العمليات العسكرية الإسرائيلية، تشمل اقتحامات واعتقالات وإطلاق نار واستخداما مفرطا للقوة، بالتوازي مع اعتداءات متزايدة ينفذها مستوطنون ضد الفلسطينيين وممتلكاتهم.

ويقيم نحو 750 ألف مستوطن إسرائيلي في 141 مستوطنة و224 بؤرة استيطانية بالضفة الغربية، بينهم نحو 250 ألفا في القدس الشرقية، التي تعتبرها الأمم المتحدة جزءا من الأراضي الفلسطينية المحتلة.

ومنذ أكتوبر 2023، أسفرت اعتداءات جيش الاحتلال الإسرائيلي والمستوطنين في الضفة الغربية عن استشهاد ما لا يقل عن 1155 فلسطينيا، وإصابة نحو 11 ألفا و750 آخرين، إضافة إلى اعتقال قرابة 22 ألفا، وفق معطيات فلسطينية رسمية.