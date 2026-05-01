سي بي إس: تكلفة الهجمات الأمريكية على إيران بلغت 50 مليار دولار

أفادت تقارير إعلامية أمريكية، بأن تكلفة الهجمات التي شنتها الولايات المتحدة على إيران بلغت نحو 50 مليار دولار، رغم تصريحات مسئولين بوزارة الدفاع بأنها لم تتجاوز 25 مليار دولار.

وبحسب تقرير لقناة "سي بي إس" الأمريكية الجمعة، نقلا عن مسئول مطّلع، قاربت تكلفة العمليات الأمريكية ضد إيران ضعف الرقم المعلن للرأي العام.

وأوضح المصدر أن مسئولي البنتاجون ذكروا خلال إفاداتهم هذا الأسبوع أمام الكونجرس أن تكلفة العملية تبلغ نحو 25 مليار دولار، إلا أن هذا الرقم لا يعكس الحقيقة.

وأضاف أن الأرقام المعلنة لا تشمل تكلفة المعدات التي تضررت أو فُقدت خلال العمليات، مشيرا إلى أن التكلفة الفعلية تقارب 50 مليار دولار.

وفي 28 فبراير بدأت الولايات المتحدة وإسرائيل حربا على إيران خلّفت أكثر من 3 آلاف قتيل، قبل أن تعلن واشنطن وطهران في 8 أبريل هدنة على أمل إبرام اتفاق ينهي الصراع.

وفي 11 أبريل استضافت باكستان جولة محادثات بين الطرفين لم تفض إلى اتفاق، ولاحقا تم الإعلان عن تمديد الهدنة بناء على طلب إسلام آباد دون تحديد مدة.