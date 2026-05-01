إيران وروسيا تبحثان التعاون الثنائي في المجال النووي

التقى السفير الإيراني لدى روسيا كاظم جلالي، نائب الشئون الدولية في شركة "روس أتوم" الحكومية الروسية نيكولاي سباسكي، في مبنى سفارة إيران في موسكو، حيث بحث الجانبان التعاون الثنائي وتبادلا وجهات النظر حوله.

وأفادت وكالة أنباء الجمهورية الإسلامية الإيرانية (إرنا) عن سفارة إيران لدى روسيا، بأن الجانبين أشارا خلال هذا اللقاء إلى العلاقات الاستراتيجية والمستقرة بين البلدين، وتبادلا الآراء حول التبادلات العلمية والفنية والتكنولوجية بين منظمة الطاقة النووية وشركة روس أتوم الحكومية الروسية، والمشاريع المشتركة في محطة بوشهر للطاقة النووية.

ووصف الجانبان خلال هذا اللقاء، استمرار التعاون الناجح بين شركة روس أتوم الحكومية الروسية ومنظمة الطاقة النووية الإيرانية في مجال الطاقة النووية السلمية بأنه نموذج فعال لحيوية الشعبين في سبيل تحقيق التنمية المستدامة والاستفادة من الإمكانات المتاحة للحفاظ على البيئة وصون أمن الطاقة.

كانت روسيا وإيران قد وقعتا في أبريل عام 2025 على معاهدة الشراكة الاستراتيجية الشاملة. ودخلت حيز التنفيذ في يوليو من ذلك العام.

وتشمل المعاهدة جميع المجالات: الدفاع، ومكافحة الإرهاب، والطاقة، والمالية، والنقل، والصناعة، والزراعة، والعلوم، والثقافة، والتكنولوجيا.