أمريكا تدعو لإجراء حوار مباشر بين إسرائيل ولبنان وسط وقف إطلاق نار هش

ضغطت الولايات المتحدة يوم الخميس من أجل إجراء محادثات مباشرة رفيعة المستوى بين إسرائيل ولبنان وسط وقف إطلاق النار الهش بين إسرائيل وحزب الله الموالي لإيران.

وقالت السفارة الأمريكية في بيروت في بيان نشرته على منصة إكس: "يقف لبنان عند مفترق طرق. ولدى شعبه فرصة تاريخية لاستعادة بلدهم وصياغة مستقبلهم كدولة ذات سيادة واستقلال حقيقيين".

وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قد أعلن عن وقف إطلاق النار في منتصف أبريل بعد محادثات مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو والرئيس اللبناني جوزف عون. ومع ذلك، تستمر الهجمات المتبادلة بين الجيش الإسرائيلي وحزب الله. كما لا تزال القوات الإسرائيلية متمركزة في جنوب لبنان.

ولا يعتبر لبنان رسميا طرفا في الصراع وليس لديه سيطرة مباشرة على حزب الله.

وقالت السفارة الأمريكية: "إن اجتماعا مباشرا بين الرئيس عون ورئيس الوزراء نتنياهو، بتسهيل من الرئيس ترامب، من شأنه أن يمنح لبنان الفرصة لتأمين ضمانات ملموسة بشأن السيادة الكاملة، وسلامة الأراضي، والحدود الآمنة، والدعم الإنساني ودعم إعادة الإعمار، والاستعادة الكاملة لسلطة الدولة اللبنانية على كل شبر من أراضيها - بضمان الولايات المتحدة".