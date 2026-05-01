مستوطنون مسلحون يهاجمون منازل الفلسطينيين في الخليل

هاجم مستوطنون مسلحون، فجر اليوم الجمعة، منازل المواطنين في العروب شمال الخليل بالضفة الغربية، فيما اعتقلت القوات الإسرائيلية طفلا جنوب الخليل.

وقالت مصادر محلية، إن مجموعات من المستوطنين المسلحين هاجمت، فجر اليوم، منازل المواطنين في واد الشيخ بالعروب، وأطلقت الرصاص الحي بكثافة صوبها، ما أثار حالة من الخوف والرعب لدى الأطفال والنساء، دون أن يبلغ عن إصابات، وفقا لوكالة الصحافة الفلسطينية (صفا).

وفي ذات السياق، اعتقلت القوات الإسرائيلية طفلا (15 عاما)، أثناء مروره على الشارع الرئيسي، قبل أن تداهم منزل ذويه في منطقة العلقة جنوب الخليل، وتقوم بتفتيشه وتدمير محتوياته.

كما داهمت القوات الإسرائيلية عددا من منازل المواطنين في مدينة الخليل، وبلدتي إذنا وبيت أولا، ونكلت بأصحابها، بعد أن فتشتها وتعمدت تدمير محتوياتها، دون أن يبلغ عن اعتقالات.

يشار إلى ان الولايات المتحددة والاتحاد الأوروبي وبريطانيا فرضت المزيد من العقوبات على "الجماعات الإسرائيلية المتطرفة" بسبب العنف ضد المجتمعات الفلسطينية في الضفة الغربية.

ويعيش نحو 500 ألف إسرائيلي، في مستوطنات بالضفة الغربية يعتبرها المجتمع الدولي في معظمه أنها غير قانونية وتمثل عقبة كبرى أمام تحقيق السلام.