الصحة العالمية تدعو لدخول الأدوية والمستلزمات إلى غزة لبناء خدمات صحية

دعت منظمة الصحة العالمية، إلى السماح بدخول الأدوية والمستلزمات الأساسية إلى قطاع غزة المحاصر دون تأخير لبدء إعادة بناء الخدمات الصحية على نطاق واسع.

جاء ذلك بتدوينة لمدير عام المنظمة تيدروس أدهانوم جيبريسوس على منصة شركة "إكس" الأمريكية، مساء الخميس، تعليقا على الأوضاع الإنسانية المتردية في قطاع غزة الذي تفرض إسرائيل عليه حصارا منذ قرابة عقدين وشددته في الأعوام الثلاثة الأخيرة.

وأوضح جيبريسوس أن المنظمة دعمت إنشاء مركز صحي عائلي جديد في شمالي قطاع غزة، حيث الخدمات الصحية محدودة للغاية، ولا يتمكن جزء كبير من المواطنين من الوصول إليها.

وذكر أن المركز يساهم في إيصال الخدمات الصحية مباشرة إلى المواطنين، مؤكدًا أن "الاحتياجات الصحية في عموم غزة كبيرة جدًا".

ودعا إلى السماح بدخول الأدوية والمستلزمات الأساسية إلى القطاع دون تأخير، لبدء إعادة بناء الخدمات الصحية على نطاق واسع.

وشدد المسئول الأممي على ضرورة إزالة العوائق البيروقراطية المفروضة على الأدوية الأساسية، ورفع القيود المفروضة على الوصول إلى غزة.

وتحاصر إسرائيل قطاع غزة منذ العام 2007، وبات نحو 1.5 مليون فلسطيني من أصل حوالي 2.4 مليون بالقطاع بلا مأوى بعد أن دمرت حرب الإبادة مساكنهم.

وجرى التوصل لاتفاق وقف النار عقب عامين من إبادة جماعية بدأتها إسرائيل في 8 أكتوبر 2023، بدعم أمريكي، وخلفت ما يزيد على 72 ألف شهيد وأكثر من 172 ألف جريح فلسطيني.

لكن إسرائيل تواصل الإبادة بحصار وقصف يومي يُسفر عن شهداء وجرحى، كما تمنع إدخال كميات كافية من المواد الغذائية والأدوية والمستلزمات الطبية ومواد الإيواء إلى غزة، حيث يعيش نحو 2.4 مليون فلسطيني، بينهم 1.5 مليون نازح، في أوضاع كارثية.