مسئول بالبيت الأبيض لرويترز: ترامب اقترح مواصلة حصار إيران لأشهر لإجبارها على توقيع اتفاق

وأضاف في تصريحات لوكالة «رويترز»: «ترامب اقترح تمديد حصار إيران لأشهر بهدف خنق صادراتها، وإجبارها على توقيع اتفاق».

فيما نقلت الوكالة عن دبلوماسيين أوروبيين قولهم إن «الوضع الحالي بشأن إيران قد يستمر لفترة طويلة ومن المستبعد رؤية نهاية قريبة»، وذلك حسبما أفادته قناة «الجزيرة»، في خبر عاجل لها.

والجمعة، قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، إنه غير راض عن المقترح الإيراني الأحدث في المحادثات الخاصة بحرب إيران، في حين ذكر وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، أن طهران مستعدة للدبلوماسية إذا غيرت واشنطن نهجها.

وتشير تصريحات ترامب، إلى أن من المرجح استمرار حالة الجمود بشأن الحرب المستمرة منذ شهرين، رغم سعيه لإنهاء ‌الصراع الذي لا يحظى بأي شعبية بين الأمريكيين.

في غضون ذلك، ازداد توتر العلاقات بين الولايات المتحدة وحلفائها التقليديين بسبب إيران الجمعة، إذ أعلنت واشنطن أنها ستسحب خمسة آلاف عسكري من ألمانيا.

وكان ترامب هدد بخفض عدد القوات بسبب خلافات مع المستشار الألماني فريدريش ميرتس، الذي قال يوم الاثنين، إن الإيرانيين يذلون الولايات المتحدة وإن الأمريكيين يفتقرون إلى استراتيجية خروج.

وقال مسئول كبير في البنتاجون، رفض الكشف عن هويته، إن التصريحات الألمانية في الآونة الأخيرة «غير مناسبة وغير مفيدة».

وأضاف المسئول «الرئيس يرد بحق على هذه التصريحات غير البناءة».

ورغم تعليق الأعمال القتالية بين الولايات المتحدة وإيران منذ وقف إطلاق النار بينهما في الثامن من أبريل، فإن البلدين لا يزالان على خلاف حول مجموعة من القضايا من بينها طموحات إيران النووية والسيطرة ⁠على مضيق هرمز.

كما أن الجانبين لم يتفقا بعد على عقد اجتماع ثان بعد قمة قصيرة لمسئولين كبار عُقدت في إسلام اباد الشهر الماضي.