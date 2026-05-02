وزير الدفاع الألماني: سحب قوات أمريكا يؤكد ضرورة اضطلاع الأوروبيين بأمنهم

قال وزير الدفاع الألماني بوريس بيستوريوس، اليوم السبت، ردا على الإعلان عن خطط لسحب ‌خمسة آلاف جندي أمريكي من ألمانيا، إن على الأوروبيين الاضطلاع بدور أكبر فيما يتعلق بأمنهم.

وبحسب ما نشرته وكالة «رويترز»، أشار بيستوريوس إلى أن «ألمانيا تسير على الطريق الصحيح» في هذا الصدد.

ولفت إلى تعزيز ألمانيا قواتها المسلحة «البوندسفير»، ⁠وزيادة وتسريع شراء المعدات العسكرية، إلى جانب تعزيز البنية التحتية.

وأعلنت وزارة الدفاع الأمريكية «البنتاجون» أمس الجمعة، أن الولايات المتحدة ستسحب 5000 جندي من ألمانيا، العضو في حلف شمال الأطلسي.

وقدر بيستوريوس، العدد الحالي للقوات الأمريكية المتمركزة في ألمانيا عند «40 ألفا تقريبا».

وردا على الانتقادات الحادة من ‌واشنطن ⁠بشأن الإنفاق الدفاعي، تعهدت دول أوروبية أعضاء في حلف شمال الأطلسي، بما في ذلك ألمانيا، بتحمل المزيد من المسئولية عن أمنها.

ولكن مع الميزانيات ⁠المحدودة والثغرات الواسعة في القدرات العسكرية، سيستغرق الأمر سنوات حتى تتمكن المنطقة من تلبية احتياجاتها الأمنية.

وقال ⁠بيستوريوس: «وجود الجنود الأمريكيين في أوروبا، وخاصة في ألمانيا، يصب في مصلحتنا ومصلحة الولايات المتحدة».

لكنه ⁠استطرد، قائلا: «كان من المتوقع أن تسحب الولايات المتحدة قواتها من أوروبا، بما في ذلك ألمانيا».



