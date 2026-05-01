كشفت مجلة ديدلاين الأمريكية، عن عمل تسجيلي جديد حول حياة الأميرة ديانا، في سلسلة وثائقية بعنوان "الحقيقة غير المسموعة"، لكنها لم تحدد حتى الآن موعد إطلاق هذه السلسلة للعرض على الجمهور.

وكانت شركة الإنتاج "لاف مونداي" قد كشفت عن تسجيلات سرية لمحادثات دارت بين ديانا وصديقها جيمس كول ثورست وقعت عام 1991، والتي شكلت أساس كتاب أندرو مورتون "ديانا: قصتها الحقيقية".

وتعاونت "لاف مونداي" مع مورتون كول ثورست للحصول على حق الوصول الكامل والحصري إلى 5 ساعات من هذه التسجيلات، لتصنع سلسلة وثائقية بعنوان "ديانا: الحقيقة غير المسموعة " وهو حتى الآن عنوان مبدئي، بحسب المصادر.

وقال الفريق الإبداعي للسلسلة إن "العمل سيتحدى الرواية التبسيطية التي لطالما صورت ديانا كضحية لظروفها"، ويذكر أنه في العقود الثلاثة التي تلت وفاة ديانا، لم يُسمع سوى أقل من ساعة واحدة من هذه التسجيلات.

وستكشف هذه التسجيلات عن أفكار ديانا حول زوجها السابق تشارلز (الملك تشارلز الثالث حاليا)، وزوجته كاميلا، وحتى أندرو ماونتباتن وندسور، الذي كان يُعرف آنذاك بالأمير أندرو.

ووفقا لخطة صناع الفيلم، سيعرض في جميع أنحاء العالم، ومن المقرر أن يتضمن وجهات نظر من أقرب الناس إلى ديانا، بمن فيهم ديليسا نيدهام، زميلتها في المدرسة الإعدادية التي لم تتحدث أمام الكاميرا من قبل؛ وسام ماكنايت، مصفف الشعر الذي كان معها طوال فترة التسعينيات، والذي كانت تثق به حتى في قص شعر أبنائها؛ وبيني ثورنتون، المنجمة التي كانت تلجأ إليها للحصول على التوجيه؛ وريتشارد كاي، صحفي صحيفة ديلي ميل الذي يُعد كاتم أسرار ديانا.

يتألف الفيلم الوثائقي من 3 أجزاء، وهو من إنتاج "لاف مونداي" بالتعاون مع "53 ديجريز جلوبال"، ويتولى تمويله "رين ميكر فيلمز" و"بليموث فيلمز"، وصوفي تود تقوم مونتاج السلسلة، بالتعاون مع جاستن فرام فهو، مدير التصوير.

وليست هذه المرة الأولى التي تكون فيها الأميرة الراحلة في حادث غامض محور أعمال تسجيلية، فقد قُدم عام 2017 Diana: In Her Own Words، معتمدا على تسجيلات صوتية خاصة بها، وفيلم The Princess الذي عرض عام 2022، وفيلم Diana, 7 Days That Shook the World وثائقي من إنتاج شبكة بي بي سي.