حقيقة تعدي ضابط شرطة على شاب من ذوي الهمم في الجيزة

كشفت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية ملابسات منشور تم تداوله على أحد الحسابات الشخصية بمواقع التواصل الاجتماعي، زعمت صاحبته قيام ضابط شرطة بالتعدي على ابن خالتها من ذوي الاحتياجات الخاصة "صم وبكم"، ومطالبته بدفع مبلغ مالي نظير إطلاق سراحه أثناء تواجده بإحدى محطات مترو الأنفاق بالجيزة.

بالفحص تم تحديد القائمة على النشر، وتبين أنها ربة منزل مقيمة بدائرة قسم شرطة البساتين، وباستدعائها حضرت رفقة ابن خالتها، وهو عامل من ذوي الاحتياجات الخاصة، ووالدته، المقيمين بدائرة قسم شرطة بولاق الدكرور.

وأقرت القائمة على النشر أنه بتاريخ 13 أبريل المنقضي تأخر ابن خالتها عن العودة لمنزله عقب انتهاء عمله، وأبلغها بلغة الإشارة بما ورد في ادعائها، فسارعت بنشر المنشور على صفحتها.

وعقب ذلك علمت من والدته أنه أخبرها بقيامه باختلاق الواقعة خشية معاقبتهم له بسبب تأخره، حيث كان برفقة أصدقائه، وأيدت والدة الشاب ما سبق، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال الواقعة.