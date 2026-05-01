ضبط المتهم بقتل 8 أشخاص في مشاجرة المنقبين عن الذهب بالبحر الأحمر

ألقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن البحر الأحمر القبض على المتهم بإطلاق أعيرة نارية والتسبب في وفاة 8 أشخاص خلال مشاجرة بين القائمين على التنقيب عن الذهب بسفاجا.

كانت أجهزة وزارة الداخلية قد رصدت تداول عدة منشورات مدعومة بصور تم تداولها بمواقع التواصل الاجتماعي تضمنت نشوب مشاجرة بين عدد من الأشخاص من القائمين بالتنقيب العشوائي عن الذهب بمنطقة سفاجا بالبحر الأحمر وإطلاق أعيرة نارية، ما أسفر عن وفاة عدد منهم بالبحر الأحمر.

بالفحص تبين أنه بتاريخ 30 أبريل المنقضي، حدثت مشاجرة بين عدد من الأشخاص بإحدى المناطق الجبلية بدائرة قسم شرطة سفاجا بالبحر الأحمر لخلافات بينهم حول أولوية التنقيب غير المشروع عن خام الذهب، قام على إثرها أحد الأشخاص بإطلاق أعيرة نارية من سلاح ناري كان بحوزته، ما أسفر عن وفاة 8 أشخاص وإصابة آخر، وفر المتهم هاربا مستخدما سيارة "ربع نقل".

تم إعداد الأكمنة اللازمة وضبط مرتكب الواقعة (عنصر جنائي) وضُبط بحوزته (بندقية آلية – السيارة) المستخدمتان في ارتكاب الواقعة، وتم التحفظ على السيارة واتخاذ الإجراءات القانونية.