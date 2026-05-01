ضبط سائق ميكروباص لأدائه حركات استعراضية في حفل زفاف بالهرم

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعجبك الموضوع؟ سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

ألقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة القبض على سائق، لا يحمل رخصة قيادة؛ لاتهامه بالسير بسيارة ميكروباص برعونة وأداء حركات استعراضية خلال مشاركته في حفل زفاف أحد أصدقائه بمنطقة الهرم.

وتداول مقطع فيديو بمواقع التواصل الاجتماعي الواقعة؛ حيث تضمن قيام قائد سيارة ميكروباص بالسير برعونة وأداء حركات استعراضية بالجيزة معرضا حياته والمواطنين للخطر.

بالفحص أمكن تحديد وضبط السيارة الظاهرة بمقطع الفيديو، وتبين أنها سارية التراخيص، وقائدها سائق لا يحمل رخصة قيادة، مقيم بدائرة قسم شرطة الأهرام، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه خلال مشاركته بحفل زفاف أحد أصدقائه.

تم التحفظ على السيارة واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتولت النيابة العامة التحقيقات.