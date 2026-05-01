كريم خان يكشف عن ضغوط أمريكية وبريطانية عليه قبل مذكرة اعتقال نتنياهو

تحدث المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية كريم خان عن ضغوط من الولايات المتحدة وبريطانيا عليه قبل طلبه إصدار مذكرة اعتقال على خلفية الجرائم الإسرائيلية المرتكبة في قطاع غزة، رافضا الاتهامات الموجهة إليه بالتحرش.

وفي مقابلة خاصة مع الصحفي مهدي حسن، أوضح خان أنه عقب طلبه في مايو 2024 إصدار مذكرة توقيف بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع السابق يوآف جالانت، ظهرت ضده ادعاءات بالتحرش، ما دفعه إلى أخذ إجازة طوعية.

وأشار خان إلى أن السيناتور الأمريكي ليندسي جراهام قال له إن "المحكمة الجنائية الدولية وجدت للتعامل مع إفريقيا وبلطجية مثل (الرئيس الروسي، فلاديمير) بوتين، وليس مع دول ديمقراطية مثل إسرائيل والولايات المتحدة".

ولدى سؤاله عن التقارير التي تفيد بأن وزير الخارجية البريطاني السابق ديفيد كاميرون هدده في مكالمة هاتفية في أبريل 2024 بأن المملكة المتحدة ستنسحب من المحكمة الجنائية وستتوقف عن تمويلها إذا أصدرت مذكرات اعتقال بحق مسئولين إسرائيليين، قال خان: "نعم، التقارير صحيحة. لست متأكدا مما إذا كانت الحكومة البريطانية هي من هددت، بل كان مسئولا حكوميا رفيع المستوى".

وردا على سؤال حول إذا ما كان المسئول هو كاميرون من عدمه، أكد خان أنه كاميرون، لافتا إلى أن موقف بريطانيا من المحكمة تحسن مع تغير الحكومة.

وأشار إلى أن لجنة مستقلة من ثلاثة قضاة عينتها المحكمة الجنائية للتحقيق في مزاعم التحرش والتقصير في أداء الواجب خلصت في مارس 2026 إلى أنه "لم يتم العثور على أي دليل على إساءة المعاملة أو الإخلال بالواجب".

وقال: "عندما رأيت التقرير الذي لم يظهر أي دليل على استغلال الوظيفة أو سوء استخدام السلطة، وعندما قرأت القرار بالإجماع من هؤلاء القضاة الكبار، ظننت أن الأمر قد انتهى".

وذكر خان أنه رغم أن القضاة خلصوا إلى أنه لا توجد أدلة كافية تؤيد اتهامات التحرش ومزاعم التقصير في أداء الواجب، إلا أن مجموعة من الدول ضمن مكتب جمعية الدول الأطراف في المحكمة الجنائية قد تثير القضية في جدول أعمال الجمعية، مما قد يفرض عزله من منصبه عبر تصويت تشارك فيه 125 دولة عضو في المحكمة، وذلك في إطار التحقيق التأديبي الجاري ضده.

تجدر الإشارة إلى أن المحكمة الجنائية الدولية أصدرت عام 2024 مذكرة لاعتقال نتنياهو؛ بتهمة ارتكاب جرائم حرب وأخرى ضد الإنسانية بحق الفلسطينيين في قطاع غزة خلال حرب إبادة جماعية بدأت في 8 أكتوبر 2023.