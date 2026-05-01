الآلاف يضربون عن العمل في اليونان في عيد العمال مطالبين بزيادة الأجور

أضرب آلاف العمال والمتظاهرين، عن العمل بمختلف أنحاء اليونان اليوم الجمعة، بمناسبة عيد العمال، مطالبين بزيادة الأجور وحماية أقوى للعمال وتوسيع نطاق السياسات الاجتماعية في مظاهرات شملت مختلف أنحاء البلاد عرقلت خدمات النقل والخدمات العامة.

ويشارك في الإضراب الذي يستمر 24 ساعة ودعت إليه نقابتان رئيسيتان هما الجمعية الاتحادية اليونانية للعمال واتحاد نقابات موظفي الخدمة المدنية اليونانية، منظمة عمال نقابات أثينا والاتحادات النقابية اليونانية التابعة للحزب الشيوعي

ومن المقرر تنظيم مسيرة مركزية في الساعة الحادية عشرة صباحا في ميدان كلافثمونوس، بينما تعتزم الاتحادات النقابية اليونانية تنظيم تجمع منفصل في ميدان سينتاجما، قبل ذلك بـ30 دقيقة، بما يتماشى مع تقليدها المستمر منذ فترة طويلة.

وكان الاتحاد اليوناني للبحارة قد أعلن أيضا أن البحارة اليونانيين سيبدأون إضرابا بمختلف أنحاء البلاد لمدة 24 ساعة يشمل جميع فئات السفن في الأول من مايو، في إطار مظاهرات عيد العمال.

وسيبدا الإضراب في الساعة 12 ودقيقة واحدة صباح اليوم الجمعة وسينتهي في منتصف الليل من نفس اليوم، مما سيعرقل جميع طرق العبارات وخدمات بحرية أخرى بمختلف أنحاء البلاد.