سفينة نقل تحمل حوتا أحدبا تقترب من بحر الشمال

أظهرت بيانات تتبع اليوم الجمعة، أن سفينة نقل تحمل حوتا أحدبا ظل عالقا قبالة ساحل بحر البلطيق في ألمانيا لأسابيع، تقترب من بحر الشمال، بعد رحلة استغرقت أياما.

وقال موقع فيسلفايندر لتتبع مواقع السفن وحركة المرور البحري إنه تم تحديد موقع السفينة على بعد حوالي 11 ميلا بحريا من أقصى بلدة شمالية في الدنمارك في وقت مبكر من صباح اليوم الجمعة.

ويعتبر المضيق الواقع بين سكاجين، الساحل الشرقي للنرويج والساحل الغربي السويدي، البوابة إلى بحر الشمال.

وكانت فرق إنقاذ استعدت يوم الثلاثاء الماضي لتنفيذ عملية جريئة جديدة لتحرير حوت أحدب عالق منذ أسابيع قبالة ساحل بحر البلطيق في ألمانيا.

وأثار مصير الحوت البالغ طوله 12 مترا، والذي أطلقت عليه وسائل الإعلام الألمانية اسم "تيمي"، اهتماما واسعا منذ أن علق لأول مرة في أوائل مارس الماضي. وظل الحوت مستلقيا في خليج ضحل قبالة جزيرة بول منذ أربعة أسابيع.

وجنح الحوت الأحدب، الذي يقدر عمره بين 4 و6 أعوام، في المياه الضحلة ببحر البلطيق خمس مرات.