سيناتور أمريكي: شن ضربة عسكرية على إيران وارد وبقوة

قال السيناتور الديمقراطي الأمريكي ريتشارد بلومنتال، إن "شنّ ضربة عسكرية وشيكة واردٌ بقوة" على إيران استنادًا إلى ما استنتجه من بعض الإحاطات الإعلامية ومصادر أخرى.

وأضاف بلومنتال، في مقابلة مع شبكة "سي إن إن" الأمريكية: "لديّ انطباعٌ من بعض الإحاطات التي تلقيتها، فضلًا عن مصادر أخرى، بأن شنّ ضربة عسكرية وشيكة واردٌ بقوة"، مضيفًا أن الأمر "مقلقٌ للغاية، لأنه قد يُعرّض أبناء وبنات أمريكا للخطر ويُحتمل أن يُسفر عن خسائر بشرية فادحة".

وتابع: "لا أستطيع الخوض في تفاصيل أكثر، لأنني تلقيت إحاطة واحدة على الأقل من هذه الإحاطات، بل عدة إحاطات، في اجتماعات سرية. لكنني لا أستطيع الجزم بموعد حدوثها، لكنها واردة بقوة كخطة محتملة".

وأضاف أنه لا يعتقد أن الأمر "يجب أن يُفاجئ أحدًا، لأن القادة العسكريين المعنيين بهذا المسعى قد ناقشوه منذ فترة".

وقال مصدر إنه كان من المتوقع أن يستمع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى خيارات عسكرية محدثة لإيران من مسئولي البنتاجون، في إطار ضغوطه على طهران للموافقة على اتفاق.