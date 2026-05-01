إيطاليا: إجلاء الآلاف بسبب حريق غابات في مقاطعة توسكانا

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعجبك الموضوع؟ سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أجلت السلطات أكثر من 3500 شخص من منازلهم في إيطاليا، مع استمرار اشتعال حريق غابات بين مدينتي بيزا ولوكا في منطقة توسكاني ذات الطبيعة الخلابة.

وتأثرت بلدة سان جوليانو تيرمي القريبة من جبل مونتي فايتا بشكل خاص، حيث تفاقم الوضع الليلة الماضية.

وأمرت السلطات المحلية جميع السكان مساء أمس الخميس بمغادرة المنطقة وتم تحويل الصالات الرياضية إلى مراكز إيواء.

وتحظى المنطقة الواقعة حول جبل مونتي فايتا، خارج مدينة بيزا مباشرة بشعبية بين المصطافين، لاسيما المتنزهين.

ووصف يوجينيو جياني، رئيس مقاطعة توسكانا الوضع بأنه "صعب للغاية".

وتم نشر جنود للمساعدة في الجهود الرامية إلى إخماد الحريق، الذي اندلع قبل بضعة أيام.

كان حريق غابات كبير قد اندلع في يوليو الماضي بالقرب من موقع تخييم على الساحل الغربي الإيطالي في مقاطعة توسكانا؛ ما أدى إلى إجلاء 600 شخص.