آسيان: حرب إيران تهدد أمن الطاقة العالمي وقد تؤدي لتباطؤ كبير

قال وزراء اقتصاد دول رابطة جنوب شرق آسيا "آسيان"، اليوم الجمعة، إن حرب إيران "تشكل تهديدا متزايدا لأمن الطاقة العالمي، ويمكن أن تؤدي إلى تباطؤ كبير في نمو المنطقة".

وعبّر مجلس الجماعة الاقتصادية التابع للرابطة، خلال بيان، عن القلق العميق من أن "الاضطرابات الحالية في طرق الملاحة البحرية الرئيسية، ولا سيما مضيق هرمز، الذي يمر عبره حوالي ربع صادرات النفط والغاز الطبيعي المسال العالمية المنقولة بحرا، والتي يتجه أكثر من 80% منها إلى آسيا، تشكل مخاطر جسيمة على أمن الطاقة العالمي، وتؤجج التقلبات المستمرة في أسعار النفط والغاز الطبيعي المسال، وتؤدي إلى ارتفاع حاد في تكاليف الشحن والتأمين والخدمات اللوجستية"، بحسب شبكة الشرق السعودية.

وأشارت الرابطة إلى أن ارتفاع تكاليف الطاقة والنقل يؤثر بشكل متسلسل على الأنشطة المرتبطة بالغذاء، بما في ذلك ارتفاع أسعار الأسمدة واحتمال حدوث اضطرابات في سلاسل إمداد الأسمدة.

وأوضحت أن تكاليف المعيشة آخذة في الارتفاع في جميع أنحاء المنطقة، وأن الأسر ذات الدخل المنخفض والشركات الصغيرة تتأثر أكثر من غيرها، مشيرة إلى مقترحات لدراسة تخزين النفط على مستوى المنطقة.