مسئول مالي ياباني يبدي استعداد طوكيو للتدخل في سوق النفط

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعجبك الموضوع؟ سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

قال مسئول مالي ياباني بارز، إن السلطات في طوكيو تحافظ على جاهزيتها للتدخل في سوق العقود الآجلة للنفط الخام، حيث تؤثر عمليات المضاربة على العملة، حسبما ذكرت وكالة بلومبرج للأنباء.

وذكر أتسوشي ميمورا، نائب وزير المالية للشئون الخارجية، اليوم الجمعة: "بشكل عام، نحن مستعدون دوما للتعامل مع المعاملات المستقبلية للعقود الآجلة".

وتدخلت اليابان في سوق العملة أمس الخميس لشراء الين وتعزيز العملة، وفقا لمصدر مطلع.

وتم إخطار المسئولين الاقتصاديين في الولايات المتحدة قبل التدخل، بحسب مصدر آخر مطلع.

ويأتي ذلك التواصل بالتوافق مع اتفاق مجموعة السبع لتنبيه النظراء، وعدم اتخاذ إجراء إلا عند وجود خطر إضافي من حدوث الاضطراب.