 مسئول مالي ياباني يبدي استعداد طوكيو للتدخل في سوق النفط - بوابة الشروق
الجمعة 1 مايو 2026 12:05 م القاهرة
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

هل تتوقع النجاح لمقترح دمج الأندية الاستثمارية مع الأندية الشعبية؟
النتـائـج تصويت

مسئول مالي ياباني يبدي استعداد طوكيو للتدخل في سوق النفط

طوكيو (د ب أ)
نشر في: الجمعة 1 مايو 2026 - 11:50 ص | آخر تحديث: الجمعة 1 مايو 2026 - 11:50 ص

قال مسئول مالي ياباني بارز، إن السلطات في طوكيو تحافظ على جاهزيتها للتدخل في سوق العقود الآجلة للنفط الخام، حيث تؤثر عمليات المضاربة على العملة، حسبما ذكرت وكالة بلومبرج للأنباء.

وذكر أتسوشي ميمورا، نائب وزير المالية للشئون الخارجية، اليوم الجمعة: "بشكل عام، نحن مستعدون دوما للتعامل مع المعاملات المستقبلية للعقود الآجلة".

وتدخلت اليابان في سوق العملة أمس الخميس لشراء الين وتعزيز العملة، وفقا لمصدر مطلع.

وتم إخطار المسئولين الاقتصاديين في الولايات المتحدة قبل التدخل، بحسب مصدر آخر مطلع.

ويأتي ذلك التواصل بالتوافق مع اتفاق مجموعة السبع لتنبيه النظراء، وعدم اتخاذ إجراء إلا عند وجود خطر إضافي من حدوث الاضطراب.

خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك