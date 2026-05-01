فرنسا: الخطة الأمريكية لإعادة فتح هرمز لن تتعارض مع المبادرة الفرنسية البريطانية

أكد وزير الخارجية الفرنسي جان نويل بارو، اليوم الجمعة، أن الخطة الأمريكية لتشكيل تحالف لإعادة فتح مضيق هرمز، لن تتعارض مع المهمة التي تريد فرنسا والمملكة المتحدة تنفيذها في المضيق.

وقال بارو، في كلمة بختام جولة إقليمية في أبو ظبي، إنه "أبلغ حلفاءه الخليجيين بالمبادرة الفرنسية البريطانية التي باتت حاليا في مرحلة متقدمة"، وفقا لهيئة الإذاعة البريطانية "بي بي سي".

وأوضح الوزير الفرنسي أن المشروع الأمريكي ليس له "نفس طبيعة" المشروع الذي أطلقته فرنسا والمملكة المتحدة، وأعلنت "عشرات" الدول أنها ستساهم فيه "بالتأكيد".

لكنه تدارك أنه يندرج "ضمن نوع من التكامل"، وليس "منافسا" للمبادرة الفرنسية البريطانية.

وأعلنت دول عدة "غير منخرطة بالحرب"، من بينها فرنسا والمملكة المتحدة، في منتصف الشهر الماضي، استعدادها لتشكيل "بعثة محايدة" لتأمين مضيق هرمز.

وقبل شنّ الولايات المتحدة وإسرائيل حربهما على إيران في 28 فبراير الماضي، كان خُمس إنتاج العالم من المحروقات يمر عبر المضيق.

ومع أنّ اتفاقا لوقف إطلاق النار سارٍ منذ الثامن من أبريل، لا يزال المضيق خاضعاً لحصار مزدوج من الولايات المتحدة وإيران، مما أثار اضطراباً في الاقتصاد العالمي.