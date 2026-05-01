أعلنت إدارة الأرصاد الجوية المركزية التايوانية أن زلزالا بقوة 6.1 درجة ضرب المنطقة الواقعة قبالة الساحل الشمالي الشرقي لتايوان مساء اليوم الجمعة.

وقالت الإدارة، إن التقارير الأولية لم تشر إلى وقوع أضرار كبيرة أو إصابات خطيرة.

وأضافت، أن الزلزال وقع مساءً، على عمق 98.3 كيلومتر، وتم تحديد مركز الزلزال في البحر.

وتم إرسال التحذيرات عبر الهواتف المحمولة لحظة وقوع الزلزال.

وشعر السكان بأكبر قوة للاهتزازات في مناطق شرق ووسط تايوان، حيث بلغت شدة الزلزال 4 درجات على مقياس الزلازل المكون من 7 درجات والمستخدم في الجزيرة. وفي العاصمة تايبيه الواقعة شمالي تايوان، تحدث السكان عن شعورهم بهزة واضحة استمرت عدة ثوانٍ.

من جانبها، رصدت هيئة الأرصاد الجوية اليابانية الزلزال أيضاً، وقدرت قوته بنحو 5.3 درجة على عمق نحو 90 كيلومتراً بالقرب من تايوان.