تقرير: إيران تستغل وقف إطلاق النار مع أمريكا لإخراج أسلحتها المخبأة

أفاد مسئول أمريكي ومصادر مطلعة، بأن إيران تستغل وقف إطلاق النار مع الولايات المتحدة لإخراج أسلحتها المخبأة.

وذكرت المصادر أن النظام كثف جهوده لاستخراج الصواريخ والذخائر الأخرى التي كان قد أخفاها تحت الأرض، أو تلك التي طمرت تحت الأنقاض جراء الضربات الجوية الأمريكية والإسرائيلية، وفقا لشبكة إيه بي سي نيوز الأمريكية.

وتعتقد الولايات المتحدة أن النظام يسعى لإعادة بناء قدراته في مجال الطائرات المسيرة والصواريخ سريعا، ليكون مستعدا لشن هجمات في أنحاء الشرق الأوسط في حال قرر الرئيس دونالد ترامب استئناف العمليات العسكرية.

وصرح مسئول في البيت الأبيض بأن رحلة ترامب المقررة إلى الصين في منتصف مايو تعد من العوامل المؤثرة في قراراته بشأن الخيارات المتاحة تجاه إيران، نظرا للعلاقات التي تربط بكين بطهران.

وأضاف أن زيارته للقاء الرئيس الصيني شي جين بينج، والتي تأجلت سابقا بسبب الحرب في إيران، تمثل "أولوية قصوى"، وأن البيت الأبيض لا يرغب في تأجيلها مرة أخرى.

وبدأت إيران بفرض إغلاق على مضيق هرمز عقب بدء حملة القصف الأمريكية الإسرائيلية في 28 فبراير، ما أدى لقفزة في أسعار النفط العالمية.

ورد ترامب بفرض حصار بحري على الموانئ الإيرانية، حيث حولت القيادة المركزية مسار 41 سفينة بعيدا عن المضيق حتى يوم الأربعاء الماضي.

ووقال الرئيس ترامب أنه لن يتم رفع الحصار إلا بعد التوصل إلى اتفاق مع إيران.

يُذكر أن هدنة مؤقتة دخلت حيز التنفيذ في 8 أبريل لإفساح المجال للمفاوضات الرامية لإنهاء الحرب وإعادة فتح المضيق، لكن المحادثات لم تحقق نتائج تذكر حتى الآن.

من جانبه، قال وزير الدفاع الأمريكي بيت هيجسيث، هذا الشهر إن لدى واشنطن مؤشرات على محاولات إيرانية لترميم قدراتها العسكرية، موجها حديثه لطهران من البنتاجون في 16 أبريل: "نحن نعلم ما هي الأصول العسكرية التي تنقلونها، وإلى أين تنقلونها".