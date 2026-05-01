تراجع أسعار الوقود في ألمانيا إلى أقل من 2 يورو بفضل الخصم الضريبي

أدى الخصم الضريبي على الوقود، الذي دخل حيز التنفيذ في ألمانيا منذ منتصف الليل، إلى انخفاض أسعار الوقود في العديد من محطات التزود بالوقود خلال الساعات الأولى من صباح اليوم الجمعة.

ولم تكن هناك أرقام دقيقة في البداية، ومن المتوقع توفرها في وقت لاحق من الصباح، إلا أن نظرة على تطبيق محطات الوقود التابع لنادي السيارات الألماني أظهرت بالفعل في كثير من الأماكن أسعارا تقل عن 2 يورو - خاصة بالنسبة لبنزين سوبر من فئة (إي 10) الأرخص سعرا، وفي بعض الحالات أيضا للديزل.

ولا يمكن حتى الآن تحديد ما إذا كان الخصم الضريبي البالغ 7ر16 سنت قد تم تمريره بالكامل إلى المستهلكين.

وكان خبراء قد توقعوا أن يظهر تأثير الخصم تدريجيا عند محطات الوقود.

ويرجع ذلك إلى أن الميزة الضريبية تنطبق فقط على الوقود الذي غادر المستودعات أو المصافي بعد منتصف الليل، وليس على المخزونات الموجودة بالفعل في محطات الوقود.