عضو بمجلس محافظي المركزي الأوروبي يرجح رفع تكاليف الاقتراض قريبا

رجح عضو مجلس محافظي البنك المركزي الأوروبي المنتهية ولايته ماديس مولر، أن يرفع البنك تكاليف الاقتراض إذا استمرت حرب إيران.

ونقلت وكالة بلومبرج للأنباء عن محافظ البنك المركزي الإستوني اليوم الجمعة قوله في منشور عبر مدونة: "لم نعتبر رفع سعر الفائدة ضروريا الأسبوع الجاري، لكن احتمالية اضطرارنا لفعل ذلك تتزايد في المستقبل".

وشارك مولر، الذي تنتهي ولايته في أوائل يونيو المقبل، في آخر اجتماع له لتحديد سعر الفائدة في فرانكفورت، حيث قرر صناع السياسة الإبقاء عليها دون تغيير، لكن رئيسة البنك المركزي الأوروبي كريستين لاجارد أشارت إلى أنه سيتم بحث رفع سعر الفائدة في الاجتماع المقبل.

وذكرت مصادر مطلعة لوكالة بلومبرج أن مسؤولي البنك المركزي الأوروبي من المحتمل أن يرفعوا الفائدة في الاجتماع المقبل ما لم تحدث تطورات إيجابية في أسعار الطاقة وتنتهي حرب إيران.

وأوضح مولر أن البنك المركزي الأوروبي استطاع التمسك بموقفه أمس الخميس: "ويرجع ذلك جزئيا إلى أن أسعار الفائدة طويلة المدى قد ارتفعت بالفعل في أسواق المال، ويعنى هذا أن تقييد الظروف المالية، الضروري لمواجهة ضغوط الأسعار، قد حدث دون تدخل مباشر من البنك المركزي".

وأبقى البنك المركزي الأوروبي أمس الخميس على أسعار الفائدة الرئيسية دون تغيير عند مستوى 2%، على الرغم من مخاطر التضخم المرتبطة بالحرب في إيران.

وقال البنك، في بيان نشر عبر الإنترنت، عقب اجتماع مجلس المحافظين بالبنك، "أدت الحرب في الشرق الأوسط إلى ارتفاع حاد في أسعار الطاقة، مما رفع معدل التضخم وأثر سلبا على ثقة النشاط الاقتصادي. وستعتمد تداعيات الحرب على التضخم والنشاط الاقتصادي على المدى المتوسط ​​على شدة صدمة أسعار الطاقة ومدتها، وكذلك على حجم آثارها غير المباشرة والثانوية".

وأضاف البنك "كلما طال أمد الحرب واستمرت أسعار الطاقة مرتفعة لفترة أطول، كلما ازداد التأثير المحتمل على التضخم والاقتصاد بشكل أوسع" .