أوكرانيا تشن هجمات جديدة بمسيرات على ميناء توابسي الروسي

قالت السلطات الروسية اليوم الجمعة، إن المسيرات الأوكرانية تسببت مجددا في اندلاع حريق عند رصيف النفط في ميناء توابسي الروسي المطل على البحر الأسود.

ولم تقع وفيات أو إصابات، حسبما قال فريق إدارة الأزمات بمنطقة كراسنودار بجنوب روسيا لوكالة أنباء تاس الرسمية.

وجاء في التقرير أن أكثر من مئة من رجال الإطفاء شاركوا في عمليات إخماد النيران.

وهذا هو رابع هجوم أوكراني على منشاة نفطية خلال الأسبوعين الماضيين.

وذكرت وزارة الدفاع الروسية أنه جرى إسقاط 141 طائرة مسيرة أوكرانية فوق الأراضي الروسية. ولكن الدفاعات الجوية كانت مجددا عاجزة أمام الضربات في توابسي.

ومن ناحية أخرى، هاجمت روسيا مجددا أوكرانيا بمسيرات خلال ليلة أمس. وأفادت التقارير الرسمية بأن النيران اشتعلت في مجمعين سكنيين في مدينة أوديسا الساحلية عقب قصف بمسيرات.

وذكرت وكالة الحماية المدنية الأوكرانية أن شخصين أصيبا.