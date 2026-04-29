رئيس لبنان: لا اتفاق مع إسرائيل دون وقف إطلاق النار

قال الرئيس اللبناني جوزيف عون، الأربعاء، إن على إسرائيل تنفيذ وقف إطلاق النار مع حزب الله "بشكل كامل" قبل بدء المفاوضات المباشرة بين البلدين، مشيرا إلى أن بيروت تنتظر من واشنطن تحديد موعد لانطلاقها.

ونقل بيان للرئاسة عن عون قوله: "على إسرائيل أن تدرك بشكل نهائي أن الطريق الوحيد للأمن هو عبر المفاوضات، لكن عليها أولا تنفيذ وقف إطلاق النار بشكل كامل للانتقال بعدها إلى المفاوضات".

وأضاف: "لا يجوز أن تستمر الاعتداءات الإسرائيلية على حالها بعد إعلان وقف إطلاق النار"، وفق شبكة سكاي نيوز.

وتابع: "نحن الآن بانتظار تحديد موعد من قبل الولايات المتحدة لبدء المفاوضات" المباشرة مع إسرائيل، بعدما أجرى البلدان، برعاية أمريكية، لقاءين على مستوى السفراء في واشنطن.

وخلال استقباله وفدا من الهيئات الاقتصادية، أوضح عون أن ما ورد في البيان الأمريكي عقب المحادثات الثلاثية في واشنطن لا يعد اتفاقا، بل هو "بيان مشابه لما صدر في نوفمبر 2024 ووافق عليه جميع الأطراف"، مشددا على أن الاتفاق النهائي لا يتم إلا بعد انتهاء المفاوضات.

وبشأن مسار المفاوضات، قال عون: "في كل خطوة اتخذتها في ما يتعلق بالمفاوضات كنت على تنسيق وتشاور مع رئيسي مجلس النواب والحكومة، على عكس ما يحكى في الإعلام".