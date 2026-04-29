أعلن مسئولون اليوم الأربعاء أن السلطات اللبنانية احتجزت السفير الفلسطيني السابق لدى لبنان، أشرف دبور، بتهم تتعلق بالفساد، وذلك لدى وصوله إلى بيروت.

وأشار مسئولان قضائيان ومسئولان أمنيان، إلى أن دبور جرى توقيفه لدى وصوله إلى مطار رفيق الحريري الدولي ببيروت في ساعة متأخرة مساء الثلاثاء.

وكان الرئيس الفلسطيني محمود عباس أعفى دبور من منصب سفير لفلسطين لدى لبنان العام الماضي، بعد أن وجهت إليه السلطة الفلسطينية اتهامات بالفساد.

وأوضح المسئولون اللبنانيون، أن السلطات احتجزت دبور في بيروت بناءً على "نشرة حمراء" صادرة عن منظمة الشرطة الدولية "الإنتربول" أواخر العام الماضي.

وأفادت التقارير بأن دبور تورط في بيع عقارات بلبنان، كانت مملوكة لمنظمة التحرير الفلسطينية، التي كان مقره لبنان حتى الاحتلال الإسرائيلي للبلاد عام 1982.

وأكد المسئولون أن قاضيا في مكتب المدعي العام في بيروت يقوم حالياً باستجواب دبور.