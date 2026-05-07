بريطانيا: إدانة مسئول بالحدود ورجل شرطة من هونج كونج بالعمل لصالح الصين

أدانت هيئة محلفين بريطانية مسئول حدود بريطاني وضابط شرطة سابق في هونج كونج، اليوم الخميس، بتهمة مساعدة جهاز تجسس صيني عبر تنفيذ عمليات كشرطة "ظل" داخل بريطانيا.

وقالت جهة الادعاء إن بيتر واي، البالغ من العمر 38 عاما، وبيل يوين، البالغ من العمر 65 عاما، وهما يحملان الجنسيتين الصينية والبريطانية، عملا كشرطة "ظل" عبر انتحال صفة ضابطي شرطة أو عنصري استخبارات شرعيين، لتنفيذ عمليات مراقبة وجمع معلومات عن دعاة الديمقراطية في هونج كونج وآخرين ممن يُعتبرون "أشخاصا محل اهتمام".

وأدانت هيئة محلفين في محكمة الجنايات المركزية الرجلين بتهمة انتهاك قانون الأمن القومي من خلال مساعدة جهاز استخبارات أجنبي.