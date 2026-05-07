رد مدحت عبد الهادي، لاعب ومدرب الزمالك الأسبق على أزمة الفيديو المنتشر له، عبر مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة، ويظهر خلاله وهو يقوم بتوجيه سباب للنادي الأهلي.

وأوضح مدافع الزمالك ومنتخب مصر السابق أن الفيديو مجتزأ من موضعه، مُشيرًا إلى أنه لا يوجد داعٍ بالنسبة له لكي يقوم بتوجيه سباب أو إساءة للأهلي، أو لأي فريق آخر.

وكتب مدحت عبد الهادي عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك: "أنا طول عمري لا شتام ولا سباب، وعمري ما اتربيت إني أغلط في حد. أنا زملكاوي لحد النخاع وبشجع بيتي بكل حب".

وأضاف: "الفيديو المتداول ده للأسف متاخد ومجتزأ من سياقه الحقيقي، والكلام كان أصلاً بيني وبين واحد من الجماهير اللي كان بيشتم، وكنت بقول له ماينفعش تقول كده، لكن اتقص جزء من الكلام واتنشر بشكل يوحي بمعنى تاني خالص علشان يعمل فتنة بين الجمهورين".

وتابع: "أنا مفيش عندي أي داعي أو سبب إني أسيء للأهلي أو لأي جمهور منافس بحترم الأهلي وجمهوره وإدارته وبحترم كل جماهير الأندية المنافسة، لأن دي مش أخلاقنا ولا دي الطريقة اللي المفروض نشجع بيها".

وأتم مدحت عبد الهادي تصريحاته قائلًا: "الكرة منافسة جوه الملعب بس، إنما بره الملعب الاحترام هو اللي لازم يجمعنا كلنا".