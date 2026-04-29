وزير الخارجية يبحث جهود الدولة للحد من ظاهرة الهجرة غير الشرعية مع السفير عمرو رمضان

استقبل الدكتور بدر عبدالعاطي، وزير الخارجية والتعاون الدولي والمصريين بالخارج، السفير عمرو رمضان رئيس اللجنة الوطنية لمكافحة ومنع الهجرة غير الشرعية، يوم الأربعاء وتناولا جهود الدولة للحد من ظاهرة الهجرة غير الشرعية، ومسارات الهجرة النظامية، وبرامج تأهيل الشباب لأسواق العمل الخارجية، إلى جانب تعزيز التعاون مع الشركاء الإقليميين والدوليين لبلورة مشروعات متكاملة لمكافحة جريمة تهريب المهاجرين.

واستعرض السفير عمرو رمضان، ملامح الاستراتيجية الوطنية الجديدة لمكافحة الهجرة غير الشرعية (٢٠٢٧-٢٠٣٦) الجارى بلورتها حاليا.

كما استعرض جهود وأنشطة الجهات الوطنية المختلفة الأعضاء باللجنة الوطنية التنسيقية خلال الربع الأول من العام الحالي.