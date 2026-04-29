شهد مركز المنتخبات الوطنية، اليوم الأربعاء، إقامة تدريب بدني وفني عملي لعدد من الحكام، في إطار خطة تطوير منظومة التحكيم ورفع مستوى الجاهزية قبل استئناف المنافسات.

وتضمن المران تدريبات بدنية مكثفة لرفع معدلات اللياقة، إلى جانب تطبيقات عملية على الجوانب الفنية والتحكيمية داخل الملعب، بما يسهم في تحسين دقة القرارات ومواكبة متطلبات المباريات.

ويأتي هذا التجمع ضمن برنامج إعداد مستمر يستهدف تجهيز الحكام بأفضل صورة ممكنة، من خلال الجمع بين الجانبين البدني والفني، لضمان الظهور بمستوى متميز خلال الفترة المقبلة.