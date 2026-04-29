 محققون: المتهم بمحاولة اغتيال ترامب خلال حفل المراسلين التقط صورة لنفسه وهو يحمل سكينا قبل الهجوم
محققون: المتهم بمحاولة اغتيال ترامب خلال حفل المراسلين التقط صورة لنفسه وهو يحمل سكينا قبل الهجوم

واشنطن - (أ ب)
نشر في: الأربعاء 29 أبريل 2026 - 6:20 م | آخر تحديث: الأربعاء 29 أبريل 2026 - 6:20 م

قال محققون، في مذكرة قضائية جديدة، اليوم الأربعاء، إن الرجل المتهم بمحاولة اقتحام حفل عشاء جمعية مراسلي البيت الأبيض، ومحاولة اغتيال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، التقط صورة لنفسه في غرفته بالفندق قبل دقائق فقط من الهجوم، وكان يحمل حقيبة ذخيرة، ويرتدي حافظة لحمل سلاح على الكتف، وسكينا في غمده.

وكان كول ألين، البالغ من العمر 31 عاما، يرتدي بنطالا وقميصا أسودين، وربطة عنق حمراء عندما التقط الصورة داخل غرفته بفندق واشنطن هيلتون، حيث كان ترامب ومئات الصحفيين يجتمعون في حفل عشاء مساء السبت الماضي.

وألقي القبض على ألين، من مدينة تورانس بولاية كاليفورنيا، عندما اندفع بقوة ليتجاوز حاجزا أمنيا قرب قاعة الاحتفال، مما أدى إلى تبادل لإطلاق النار مع عناصر الخدمة السرية المكلفين بتأمين الحدث.


