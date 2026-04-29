طهران تهدد بعمل عسكري غير مسبوق ردا على احتجاز أمريكا للسفن الإيرانية

هدد مصدر أمني إيراني رفيع المستوى، اليوم الأربعاء، بشن بلاده «بعمل عسكري غير مسبوق» ضد الاحتجاز المستمر للسفن المرتبطة بإيران من قبل الولايات المتحدة.

وقال في تصريح لموقع «برس تي في» الإيراني، إن استمرار القرصنة البحرية الأمريكية والحصار البحري سيتم مواجهته قريبًا بـ«عمل عسكري غير مسبوق».

وأشار إلى أن القوات المسلحة الإيرانية - التي تعمل تحت قيادة مقر خاتم الأنبياء - تعتقد أن «للصبر حدودًا، وأن الرد الرادع ضروري إذا استمرت واشنطن في حصارها البحري غير القانوني حول مضيق هرمز».

وذكر أن إيران أثبتت في الحروب المفروضة عليها مؤخرًا، أن الولايات المتحدة لم تعد تواجه خصمًا سلبيًا أو يمكن التنبؤ به.

واعتبر أن ضبط النفس الذي أبدته القوات المسلحة حتى الآن «كان يهدف إلى إعطاء الدبلوماسية فرصة، والسماح للولايات المتحدة بالاطلاع على شروط إيران لإنهاء الحرب بشكل دائم وقبولها».

ولفت إلى أن «ضبط النفس الإيراني يهدف إلى منح الرئيس دونالد ترامب، فرصة لإخراج الولايات المتحدة من المأزق الحالي الذي تورطت فيه»، بحسب وصفه.

ومع ذلك، حذر المسئول من أن «العدو يجب أن يتوقع قريبًا نوعًا مختلفًا من الرد على الحصار البحري المستمر، إذا استمر التعنت والأوهام الأمريكية ورفض الشروط الإيرانية».

ونوه إلى العواقب الاقتصادية لإغلاق مضيق هرمز واستمرار الحصار البحري، مؤكدًا أن «إيران تمتلك خبرة تمتد لعقود في الالتفاف على العقوبات، وآلاف الكيلومترات من الحدود البحرية، التي تجعلها أكثر مرونة في مواجهة الضغوط الاقتصادية مقارنة بالولايات المتحدة»، بحسب تعبيره.

وأضاف أن «الشعب الإيراني يحمّل الولايات المتحدة مسئولية الوضع الحالي، في حين أن الرأي العام الأمريكي لا يقف إلى جانب حكومته، بل يلقي باللوم عليها لشن الحرب غير المبررة على إيران وتداعياتها»، وفق وصفه.