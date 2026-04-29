الريال الإيراني يسجل أدنى مستوى له أمام الدولار وسط الحصار الأمريكي

سجل الريال الإيراني أدنى مستوى له على الإطلاق أمام الدولار، وفق مواقع متخصصة في تتبع أسعار العملات، في ظل استمرار الحصار البحري الذي تفرضه الولايات المتحدة على موانئ إيران.

وبحسب موقعي "بونباست" و"آلان تشاند"، يُتداول الريال في السوق السوداء عند نحو 1.8 مليون ريال مقابل الدولار، مقارنة بنحو 1.7 مليون ريال للدولار عند اندلاع الحرب قبل شهرين، وفقا لموقع هيئة الإذاعة البريطانية "بي بي سي".

ورغم اعتماد إيران رسميا عدة أسعار صرف ثابتة، تُستخدم هذه المواقع عادة كمؤشر مرجعي للأسعار غير الرسمية في السوق.

ونقلت صحيفة "وول ستريت جورنال" الأمريكية، في وقت سابق اليوم، عن مسئولين أمريكيين القول إن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أصدر تعليمات لمساعديه بالاستعداد لفرض حصار مطول على إيران.

وقالت الصحيفة إن ترامب فضل في اجتماعات عُقدت في الآونة الأخيرة مواصلة الضغط على الاقتصاد الإيراني وصادرات النفط الإيرانية من خلال منع الشحن من وإلى موانئها، باعتباره أقل مخاطرة مقارنة بالتصعيد العسكري.

وأضافت أن الإدارة الأمريكية ترى في الحصار أداة فعالة لدفع إيران نحو حالة انهيار اقتصادي، حيث أشار ترامب في منشور إلى أن طهران أبلغت واشنطن بأنها في حالة انهيار وتسعى لإعادة فتح المضيق.

كما نقلت الصحيفة عن مسئولين أن القيود البحرية الأمريكية أدت إلى تكدس السفن في الموانئ الإيرانية، في مؤشر على تأثير الحصار على التجارة والنقل البحري.