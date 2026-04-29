أسعار الغاز تقفز بعد تقارير عن عزم أمريكا تمديد حصارها موانئ إيران

قفزت أسعار الغاز بالجملة في هولندا وبريطانيا بأكثر من 5% اليوم الأربعاء، عقب تقرير إعلامي أفاد بأن الولايات المتحدة ستمدد حصارها على الموانئ الإيرانية.

جاء ذلك بعد أن حذرت إيران من "عمل عسكري لم يسبق له مثيل" ردا على استمرار الولايات المتحدة في احتجاز السفن المرتبطة بها، بحسب وكالة رويترز.

ونقلت صحيفة وول ستريت جورنال عن مسئولين أمريكيين قولهم إن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أصدر تعليمات لمساعديه بالاستعداد لتمديد الحصار على الموانئ الإيرانية في محاولة لإجبار طهران على الاستسلام.

وأظهرت بيانات بورصة إنتركونتيننتال إكستشينج، أن العقد الهولندي القياسي لأقرب شهر استحقاق في مركز (تي.تي.إف) قفز 5.35% إلى 45.93 يورو للميجاوات/ساعة، أو 15.73 دولار/مليون وحدة حرارية بريطانية.

وارتفع العقد البريطاني لأقرب شهر استحقاق 5.16% إلى 114.00 بنسا لكل وحدة حرارية.