أكبر حاملة طائرات أمريكية تغادر الشرق الأوسط بعد فترة انتشار قياسية

قال مسؤولان أمريكيان، الأربعاء، إن أكبر حاملة طائرات في العالم "يو إس إس جيرالد آر فورد" ستعود إلى الوطن بعد انتشار قياسي استمر أكثر من 300 يوم، شمل المشاركة في الحرب ضد إيران واعتقال الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو.

وأوضح المسؤولان، اللذان تحدثا شريطة عدم الكشف عن هويتهما، أن الحاملة ستغادر منطقة الشرق الأوسط خلال الأيام المقبلة، متجهة إلى مينائها في ولاية فرجينيا، على أن تصل في منتصف مايو وكانت صحيفة واشنطن بوست قد نشرت الخبر أولا.

وأشارا إلى أن وصول حاملة الطائرات "يو إس إس جورج إتش. دبليو. بوش" إلى المنطقة الأسبوع الماضي يعني نشر ثلاث حاملات طائرات أمريكية في الشرق الأوسط، وهو مستوى لم يسجل منذ عام 2003، وذلك خلال هدنة هشة في حرب إيران.

كما أوضحا أن حاملة الطائرات "يو إس إس أبراهام لنكولن" أيضا موجودة في المنطقة منذ يناير مع تصاعد التوترات مع طهران.

وأضافا أن فورد كسرت هذا الشهر الرقم القياسي الأمريكي لأطول انتشار بحري بعد حرب فيتنام، إذ استمر انتشارها نحو 10 أشهر بعد مغادرتها قاعدة نورفولك البحرية في يونيو/حزيران.