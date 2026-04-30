ترامب يرحب بانسحاب الإمارات من منظمة أوبك ويصف بن زايد بأنه «ذكي جدا»

رحب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بالانسحاب الذي أعلنته دولة الإمارات العربية المتحدة من منظمة البلدان المصدرة للنفط (أوبك).

وقال ترامب في مؤتمر صحفي يوم الأربعاء: "أعتقد أن هذا أمر رائع". وأضاف أن رئيس الإمارات، الشيخ محمد بن زايد آل نهيان "ذكي جدا" وربما أراد أن يسلك "طريقه الخاص".

وأضاف ترامب: "أعتقد أنه في النهاية أمر جيد لخفض أسعار الغاز، وخفض أسعار النفط، وخفض كل شيء".

وأعلنت الإمارات الثلاثاء أنها ستنسحب من منظمة أوبك وتحالف أوبك+ الأوسع نطاقا اعتباراً من أول مايو .

وكان خبراء يتوقعون هذه الخطوة، حيث ترغب الإمارات في إنتاج المزيد من النفط ولديها القدرة على القيام بذلك بما يتجاوز الحصة المخصصة لها. وادعى ترامب أن منظمة أوبك ستواجه الآن على الأرجح مشاكل.

ومع انتشار الخبر، انخفضت أسعار النفط لفترة وجيزة، لكن هذا الانخفاض لم يدم طويلاً، فطغت المفاوضات المتعثرة بين إيران والولايات المتحدة حول إنهاء الحرب، وغياب أي احتمال لتحسن سريع في إمدادات النفط، على تأثير هذا الإعلان، مما أدى في النهاية إلى ارتفاع أسعار النفط.