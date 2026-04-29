الحكم على مسئولين بمستشفى 6 أكتوبر لتسببهم في العمى لـ75 مريضا بسبب الإهمال 20 مايو المقبل

حددت محكمة جنح الدقي، جلسة 20 مايو المقبل، للحكم على 10 مسئولين بمستشفى 6 أكتوبر للتأمين الصحي، في واقعة اتهامهم بالتسبب في إصابة 75 مريضًا بعاهات مستديمة في العين، بينها فقدان البصر.

واتهمت النيابة العامة في القضية رقم 1656 لسنة 2026 جنح الدقي، إن المتهمين تسببوا عن طريق الخطأ في إصابة 75 مريضًا نتيجة إخلال جسيم بما تفرضه الأصول الوظيفية عليهم، ما أسفر عن فقدان حاسة البصر بحسب تقرير مصلحة الطب الشرعي والتحقيقات.

وأوضحت النيابة أن المرضى تعرضوا لعدوى شديدة داخل العين أدت إلى التهابات حادة وتدهور في الإبصار، وصل في بعض الحالات إلى فقدان البصر أو استئصال محتويات العين.

وأكدت التحقيقات والتقارير الفنية الخاصة بالطب الشرعي ووزارة الصحة والطب الوقائي والهندسة الطبية وجود إهمال جسيم وقصور في إجراءات التعقيم ومكافحة العدوى داخل غرف العمليات، إضافة إلى مخالفات في استخدام أدوات التعقيم وعدم الالتزام بالبروتوكولات الطبية، ما تسبب في انتشار العدوى بين المرضى.

وأوضحت النيابة أن المتهمين (5 أطباء، مشرف، و4 ممرضات) لم يلتزموا بالإجراءات الوقائية الأساسية، مثل الإبلاغ عن حالات العدوى وتعقيم الأدوات بين العمليات، ما تسبب في إصابة المرضى بعاهات مستديمة وفقدان البصر