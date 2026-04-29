أقيمت مساء الثلاثاء، ندوة لصناع فيلم ضي سيرة أهل الضي، ضمن فعاليات مهرجان المركز الكاثوليكي للسينما في دورته الـ74، حيث حضر كل من؛ الفنان بدر محمد، وحنين سعيد، إسلام مبارك، إلى جانب المؤلف هيثم دبور والمخرج كريم الشناوي.

وكشف المخرج كريم الشناوي عن مفاجأة تتعلق بمشاركة الكينج محمد منير في فيلم «ضي»، كما تحدث عن كواليس تعاونه مع المؤلف هيثم دبور، وذلك خلال ندوة الفيلم التي أُقيمت ضمن فعاليات مهرجان المركز الكاثوليكي للسينما في دورته الـ74.

وأكد الشناوي أن هيثم دبور كان شريك الرحلة منذ البداية، مشيرًا إلى أن الفيلم اعتمد بشكل كبير على روح الفريق، وقال إن قناعته الدائمة أن نجاح أي عمل سينمائي يرتبط بإحساس جميع عناصره بأنهم شركاء حقيقيون في المشروع. وأضاف أنه كان محظوظًا بفريق عمل «ضي»، حيث ساهم كل فرد بآرائه وأفكاره، ما انعكس بشكل إيجابي على العمل ككل.

وعن اختيار تقديم شخصية «ضي» بصورة بعيدة عن السعي وراء الشهرة أو “التريند” بعد مقابلته لمحمد منير ضمن الأحداث، أوضح الشناوي أن هذه المعالجة جاءت منطقية ومتسقة مع طبيعة الفيلم، مؤكدًا أنه لم يشعر بضرورة تغييرها، مع ترك الحرية الكاملة للجمهور في تقبل النهاية من عدمه.

وأشار أيضًا إلى أن صُنّاع الفيلم لم يضعوا في اعتبارهم مشاركته في المهرجانات خلال مرحلة التنفيذ، بل كان الهدف الأساسي تقديم عمل قريب من الجمهور، مؤكدًا أن «ضي» فيلم جماهيري بسيط بالمعنى الذي يفضله فريق العمل.



وأكد المؤلف هيثم دبور أن فيلم «ضي» خرج إلى النور بفضل الكينج محمد منير، موضحًا أن فكرة العمل بُنيت من الأساس عليه، وذلك خلال ندوة الفيلم ضمن فعاليات مهرجان المركز الكاثوليكي للسينما في دورته الـ74.

وقال دبور إن محمد منير كان أول من تواصلوا معه، حيث ذهب هو والمخرج كريم الشناوي لمقابلته منذ البداية، مشيرًا إلى أنه ظل يتابع تطورات المشروع على مدار سنوات التحضير، ويحرص على الاطمئنان على مراحل تنفيذه، واصفًا إياه بـ«صوت الرحلة الأساسي».

وأضاف أنه يتأثر في كل مرة يشاهد فيها الفيلم مع الجمهور، خاصة أن رحلة إنتاجه لم تكن سهلة، موضحًا أن السيناريو كان يبدو مستحيل التنفيذ بالنسبة للبعض، وهو ما دفع جهات إنتاج عدة للاعتذار عنه قبل بدء التصوير بفترة قصيرة، نظرًا لصعوبته الإنتاجية والمخاوف المتعلقة بإيراداته في شباك التذاكر.

وأشار دبور إلى أن إيمان صُنّاع العمل بالفيلم كان الدافع الرئيسي لاستكماله، حيث قرروا التعاون مع شركات إنتاج مصرية من أجل خروجه للنور، مؤكدًا أنه لا يراه عملًا استثنائيًا بقدر ما يعتبره تجربة مختلفة لن تتكرر كثيرًا، وهو ما دفعهم للاستمتاع بكل تفاصيلها.

وتطرق إلى كواليس التحضير، موضحًا أن العمل على السيناريو بدأ منذ نحو 6 سنوات، وأن كريم الشناوي تحمس له منذ قراءته الأولى رغم أنه لم يكن مكتوبًا له في البداية، لتبدأ بعدها رحلة طويلة من التطوير، تزامنت مع اختبارات اختيار الممثلين للعثور على الشخصية المناسبة لـ«ضي».

واختتم دبور حديثه بالتأكيد على أن الفيلم يحمل العديد من الرسائل، لكنه في جوهره عمل إنساني يدور حول العائلة وروابطها.